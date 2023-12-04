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مياهنا: تلاشي مشكلة العكورة في آبار الهيدان بمأدبا

منذ 3 ثواني
مياهنا: تلاشي مشكلة العكورة في آبار الهيدان بمأدبا

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة مياهنا في محافظة مادبا المهندس طعمة طاشمان، أن مشكلة العكورة في آبار الهيدان المغذية للمحافظة بعد جريان مياه الأمطار قد تلاشت بعد إنشاء محطة المعالجة، ما يرفع من طاقتها الإنتاجية منذ بداية العام الحالي إلى 1250 متر مكعب في الساعة.
وقال المهندس طاشمان، الاثنين، إن واقع مياه الشرب والصرف الصحي مع بداية موسم الشتاء في أفضل حالاته ولا تخوفات من انقطاع مياه الشرب في المحافظة، مبينا أن حاجة المحافظة تبلغ نحو 1300 متر مكعب في الساعة، وهذه الكمية تسد حاجتها كاملة ولن تشهد مياه المنازل أي انقطاع في المياه.
يذكر أن محافظة مادبا عانت منذ سنوات من انقطاع المياه في فصل الشتاء بسبب عكورة المياه في آبار الهيدان، حيث كانت تمتد العكورة لأسبوعين وأكثر، الأمر الذي كان يخلق أزمة مياه شرب سنوية في فصل الشتاء.
وحول خطوط الصرف الصحي في مادبا أكد طاشمان، أن فرق الإدارة أجرت عملية مسح شاملة من أجل صيانتها وتنظيفها قبل فصل الشتاء، موضحا أن المشكلة تكمن بربط تصريف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الشبكة في الشتاء.
ودعا المواطنين إلى تجنب ربط مزاريب المياه على خطوط الصرف الصحي لتجنب حدوث اغلاقات بالخطوط، والى عدم رمي مواد صلبة داخل خطوط الصرف الصحي التي تؤدي إلى اغلاقها في الشتاء.
واضاف، أن عملية استبدال خطوط المياه وتأهيل الشبكات مستمرة على مدار العام بكلفة تصل إلى 700 الف دينار لتحسين شبكات المياه وتقليل نسبة الفاقد منها.


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