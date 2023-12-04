الزراعة تنفي وجود مرض في القطط والكلاب

وطنا اليوم:تابعت وزارة الزراعة البيان المتداول للعام العاشر على التوالي حول وجود مرض في القطط والكلاب .

واكدت الوزارة أن هذا البيان لم يصدر عن وزارة الزراعة ويعتبر عارٍ على الصحة ويعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام وللأسف يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد منها أولا