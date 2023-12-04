بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الزراعة تنفي وجود مرض في القطط والكلاب

منذ ساعة واحدة
الزراعة تنفي وجود مرض في القطط والكلاب

وطنا اليوم:تابعت وزارة الزراعة البيان المتداول للعام العاشر على التوالي حول وجود مرض في القطط والكلاب .
واكدت الوزارة أن هذا البيان لم يصدر عن وزارة الزراعة ويعتبر عارٍ على الصحة ويعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام وللأسف يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد منها أولا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

أبو الراغب يكشف كواليس لقاء بين الملك حسين وبيريز بالعقبة

10:46

فعلوها مع صدام.. إسرائيل توزع أوراق شدة بصور قادة حماس

10:29

أكثر من 500 مصاب راجعوا الميداني الأردني في خان يونس

10:16

وفيات الإثنين 4-12-2023

09:59

سوف نبقى هنا .. رسالة صمود من داخل خيمة الصحفيين في غزة

09:54

هكذا غيَّر الأسر من عادات محتجزة إسرائيلية بعد عودتها

09:48

صدمة بدولة الاحتلال من حذف أشرطة توثق هجوم طوفان الأقصى

09:40

شهيدان بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

09:34

1.289 مليار دينار صادرات تجارة عمّان خلال 11 شهرا

09:32

هل ستموله شركة البوتاس؟ بوابة لمدينة العقبة بدلا من مدخل التاسعة الخطير

09:30

سلطة البترا تبدأ حملة للحد من الاستخدام غير القانوني للمعالم الأثرية

09:24

الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة إطارات في عمّان

وفيات
وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023