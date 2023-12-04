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شهيدان بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

منذ ساعتين
شهيدان بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية.
وقال مصدر إن جيش الاحتلال اختطف جثماني الشهيدين، فيما اعتقلت المصاب.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، في حي كفر سابا في قلقيلية، صباح الاثنين.
وحاصرت قوات الاحتلال قبل اندلاع المواجهات، مبنى في الحي حيث أطلقت قذائف باتجاهه، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.


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