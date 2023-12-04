الاحتلال تعترف بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت تنفيذ سلسلة من العمليات التي أوقعت عشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، من بينها تفجير عبوات ناسفة في تمركز يضم 60 جنديا شرق جحر الديك (وسط القطاع)