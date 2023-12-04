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الاحتلال تعترف بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة

منذ ساعتين
Israeli soldiers stand amid the rubble, during the ongoing ground invasion against Palestinian Islamist group Hamas in the northern Gaza Strip, November 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun EDITOR’S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. NO PHOTOS WERE REMOVED.

وطنا اليوم:أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت تنفيذ سلسلة من العمليات التي أوقعت عشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، من بينها تفجير عبوات ناسفة في تمركز يضم 60 جنديا شرق جحر الديك (وسط القطاع)


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