نحو مشاركة وطنية لتأسيس شركة مساهمة عامة لمواجهة التحديات

كتب ماجد القرعان

مخطىء من يظن للحظة أن الأردن يخشى جراء مواقفة من تداعيات الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة فلنا صولات وجولات في مواجهة التحديات وخرجنا بفضل الله وقوة إرادتنا وعزيمتنا أقوى من قبل.

وللتذكير فقط معركة الكرامة الخالدة التي كسر جيشنا العربي مقولة الجيش الذي لا يقهر ويذكر معي من شاهدوا مجنزراتهم التي تركوها في أرض المعركة جنودهم المكبلين بالجنازير كي لا يهربوا ويذكرون كذلك موقف الأردن الرافض للمشاركة في العدوان الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وسوريا واليمن.

قدرتنا في التحمل وعلى المواجهة يشهد عليها القاصي والداني فلما إذاً تخوف البعض من إنسحاب الأردن من معاهدات السلام التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني لدوافع إستراتيجية كما قال الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه وإلغاء ما تبعها من إتفاقيات إنتهاء بعدم التوقيع على إتفاقية الطاقة مقابل المياه إ عبرنا المئوية الثانية من عمر الدولة ولم نستكين يوماً أو نرضخ لإملاءات تتناقض مع مواقفنا التاريخية الثابتة ودفعنا الثمن باهضاً وكان لنا هذا الوطن الذي بناه الآباء والأجداد بفضل عزيمتهم وإرادتهم فما الذي نخشاه ما دمنا نعتز بوحدتنا وعزيمتنا وإرادتنا مفاخرين العالم أجمع بالتزامنا بثوابتنا الوطنية التي لم ولن تكون يومياً للمساومة.

كم من شركة مساهمة وطنية تم تأسيسها لغايات وأهداف إستراتيجية كمصفاة البترول والفوسفات والبوتاس بمساهمات بسيطة من الجند والعمال والموظفين وحتى صغار المزارعين والتجار وهو الحل لأية معظلات قد تواجهنا كما الأمر الآن لإحتياجاتنا من الغاز والمياه وخلافه.

سنوات مرت ونحن نحلم بتنفيذ مشروع ناقل البحرين وتوسعة مصفاة البترول وغيرها من المشاريع الإستراتيجية كالمدينة الجديدة وما زال التمويل العائق بإنتظار من يحن علينا وبالطبع سيكون للحنية ثمن كما ثمن دخولنا بأية إتفاقيات مع دولة الإحتلال.

بعد غزة مضينا متمسكين بمبادئنا وقيمنا ومواقفنا الثابتة والذي سيكون له ثمن باهظ فهل نرضخ ونستكين ولم نكن كذلك طيلة عمر الدولة الأردنية.

مخرجنا الوحيد الذي يحتاج أيادي لا ترتجف تأسيس محفظة في إطار شركة مساهمة عامة تنطلق من إستراتيجيات تهدف إلى تلبية إحتياجات المملكة من المشاريع والتي في مقدمتها مشروع ناقل البحرين وتوسعة مصفاة البترول والمدينة الجديدة إضافة لإستثمار مكنوز الأردن من الثروات وأنني على ثقة أن المخلصين من رجال المال والأعمال سيكونون أول الداعمين… فهل يتحقق الحلم ؟