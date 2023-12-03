الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ونظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وشددا خلال لقاء في دبي اليوم الأحد على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية والدفع بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء، مثلما أكدا على أهمية التنسيق البرلماني الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.

وأكد الصفدي وغباش على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه بفضل قيادتي البلدين والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الصفدي عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقديم للأشقاء في الإمارات، مقدما التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات الأشقاء بالعيد الوطني ٥٢ للإمارات، مثلما وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لزيارة الأردن وإجراء مباحثات رسمية برلمانية مشتركة في عمان.

من جهته أعرب غباش عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وأكد على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية اماراتية أردنية.