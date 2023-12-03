بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

منذ ساعة واحدة
الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ونظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وشددا خلال لقاء في دبي اليوم الأحد على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية والدفع بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء، مثلما أكدا على أهمية التنسيق البرلماني الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.

وأكد الصفدي وغباش على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه بفضل قيادتي البلدين والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب الصفدي عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقديم للأشقاء في الإمارات، مقدما التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات الأشقاء بالعيد الوطني ٥٢ للإمارات، مثلما وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لزيارة الأردن وإجراء مباحثات رسمية برلمانية مشتركة في عمان.

من جهته أعرب غباش عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وأكد على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية اماراتية أردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:20

23751 طالبا وطالبة في مدارس مخيم الزعتري

19:56

الاتحاد الاسيوي يغرم الأردن والفيصلي

19:46

المقاومة تدمر آليات للاحتلال وإسرائيل تبدأ عملية برية شمال خان يونس

19:31

صراعنا طويل مع الحركة الصهيونية التوسعية (1-2).

19:27

الأورومتوسطي :الاحتلال يحول غزة لرُكام بهدف التهجير

19:15

المركزي: توجه لإنشاء صندوق مختص بالإفلاس لشركات التأمين

19:12

“الحريات النيابية”: الأردن من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان

19:11

الصحة العالمية: وضع غزة كارثي.. والأمراض تنتشر بشكل كبير

19:09

“عمل النواب” تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية”

19:01

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون حتى الـ10 من الشهر الحالي

19:01

“الصحة النيابية” تؤكد ضرورة تقديم الدعم المعنوي لـ”الخدمات الطبية الملكية”

18:55

وزيرة النقل تزور إدارة الأرصاد الجوية

وفيات
وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023