وقف استقبال زوار تلفريك عجلون حتى الـ10 من الشهر الحالي

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أنه سيتم وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون لمدة 7 أيام في الفترة الممتدة من يوم غد الاثنين وحتى 10 الشهر الحالي.

وقال المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن التوقف يأتي وفقا لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، مشيرة إلى أن التلفريك سيستأنف استقبال زواره يوم الإثنين 11 الشهر الحالي.

ونوهت بأن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية الفعلية