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“الصحة النيابية” تؤكد ضرورة تقديم الدعم المعنوي لـ”الخدمات الطبية الملكية”

منذ ساعتين
“الصحة النيابية” تؤكد ضرورة تقديم الدعم المعنوي لـ”الخدمات الطبية الملكية”

 

وطنا اليوم – زار رئيس وأعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية، اليوم الأحد، مديرية الخدمات الطبية الملكية، للاطلاع على واقع الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.

وأشاد رئيس اللجنة، النائب الدكتور محمد الخلايلة، بالجهود العظيمة التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية التي كانت السباقة في العديد من المجالات الطبية والصحية بهمة وعزيمة كوادرها التي أوصلتها الى هذا المستوى المتميز في تقديم خدماتها المتقدمة داخل الوطن وخارجها.

وأكد ضرورة تقديم الدعم المعنوي لهذا الصرح العريق لمواجهة الضغوط الكبيرة التي تواجهها المستشفيات العسكرية وأقسامها التي تغطي محافظات المملكة.

واشار الخلايلة الى ان الأردن يعتبر واحدا من الدول الرائدة في مجال الاستشفاء العلاجي، حيث أنه بالإضافة إلى موارده الطبيعية العلاجية من المياه المشبعة بالمعادن وشلالات المياه الساخنة، فإن الله أيضا قد حباه بالعديد من المستشفيات المتميزة والأطباء البارعين والذين أكسبوا الاردن مكانة معروفة في أنحاء العالم كافة.

من جهته، قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: “إن الخدمات الطبية تقدم خدماتها لكل المواطنين من عسكريين ومدنيين بأفضل مستويات الرعاية الصحية والطبية”، مضيفا أن التطور في مستوى الخدمة الطبية في هذا الصرح الكبير جاء نتيجة للتأهيل والتدريب والإعداد المتواصل، ومواكبة التقنيات الطبية الحديثة والمتطورة في مختلف مستشفيات الخدمات الطبية.


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