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وزيرة النقل تزور إدارة الأرصاد الجوية

منذ ساعتين
وزيرة النقل تزور إدارة الأرصاد الجوية

وطنا اليوم:قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاحد بزيارة الى ادارة الارصاد الجوية حيث اطلعت على عمل الادارة ، وأكدت على أهمية الارصاد الجوية للاقتصاد الوطني، حيث إن المواطن يعتمد على عمل الارصاد في مختلف جوانب حياته سواءً في الزراعة، وحركة الملاحة البحرية، وحركة الطيران، والخدمات العامة والمرور
وخلال الزيارة قامت الوزيرة بالاطلاع على عمل مديرية التتنبؤات الجوية والاقسام التابعة لها بالاضافة الى مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية واطلعت على الدورة المنعقدة حالياً لموظفي ادارة الارصاد الجوية في المركز ، واستمعت الى ايجاز عن عمل الادارة والملاحظات المتعلقة بالنهوض بعملها ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها.
من جانبه بين مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب الدور الذي تقدمه الادارة في تقديم الخدمات لكافة المؤسسات الرسمية والخاصة بالاضافة للمواطنين في مجال الرصد والتنبؤ الجوي من خلال فريق الادراة من الخبراء والمختصين في مجال الارصاد الجوية .
وقامت الوزيرة بعمل جولة على مرافق الارصاد واطلعت على الانظمة المستخدمة ورادار الطقس بالاضافة للخرائط الخاصة باعداد النشرة الجوية والتحذيرات التي تصدر من الادارة واثنت على الجهود المبذولة من قبل موظفي ادارة الارصاد الجوية وعلى دقة النشرات الجوية الصادرة والتي تساهم في التقليل من الخسائر في الارواح والممتلكات .


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