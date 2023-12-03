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بحث التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية ومركز تطوير الأعمال

منذ ساعتين
بحث التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية ومركز تطوير الأعمال

وطنا اليوم – بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي والرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإبتكار والابداع وتطوير الأعمال .
وأشار الدكتور الحلحولي خلال لقائه وفد المركز الى أن اهتمام الجامعة بالإبتكار وريادة الأعمال استراتيجي، لذلك نظمت سلسلة من البرامج لنشر هذه الثقافة بين صفوف طلبتها وموظفيها بإعتبارها رحلة وعملية لها متطلباتها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الجامعة توفر التعليم والتدريب للطلاب لتخرج شباب قادرين على تأسيس شركات ناشئة وصناعة الأعمال وتتشارك مع خريجيها وتربطهم بالقطاع الصناعي الألماني من شركاء الجامعة لإستقطابهم وفتح فروع في الجامعة والأردن بشكل عام.
من جهته أشاد استيتيه بتجربة الجامعة في مجال إعداد خريجيها لسوق العمل الألماني والأردني وتمتعهم بمجموعة من المهارات التي تسهل عليهم إيجاد فرص عمل مميزة أثناء الدراسة وبعد التخرج.
وبين أن المركز يساهم في التنمية الإقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل للأردنيين وبث روح الريادة وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يقوم بإدارة العديد من مشاريع التنمية الإقتصادية لعدد من الجهات الحكومية والجهات المانحة.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام المركز غالب حجازي وعميد الإبتكار ونقل التكنولوجيا والريادة نضال الشواورة مناقشة أوجة التعاون المقترحة بين الجانبين للمشاركة في مشاريع مشتركة وربط خريجي الجامعة مع شركاء المركز.


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