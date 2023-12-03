مندوباً عن رئيس مجلس الأعيان .. العين الهندي في ختام مؤتمر “سيليكتور” : الأردن من الوجهات السياحية الأولى بالعالم

وطنا اليوم-أكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان، العين عبدالحكيم محمود الهندي، أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الوجهات السياحية الاولى بالعالم كونها أثبتت خلال تاريخها السياحي على وجود عناصر الاستقرار والأمان لكل من يزور الاردن، وكونها تتمتع بخصائص تميزها عن غيرها من الدول الأخرى في المنطقة.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في اختتام أعمال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، “سيليكتور”، وبحضور ضيف الشرف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أن اختيار الأردن لعقد هذا المؤتمر هو دليل على أهمية الأردن في الخارطة السياحية، وتجسيداً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين.
وكانت أعمال هذا المؤتمر السياحي الهام، قد بدأت يوم 30 تشرين الثاني.
وشكل المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة ما يصل الى 600 شركة وخبير ومختص في مجال السياحة الفرنسية للقاء المسؤولين الأردنيين والتعرف عن قرب على أهم المعالم السياحية التي تزخر بها المملكة.
كما وفر مؤتمر سيليكتور 2023، الذي نظمته شركة الثريا للسفر والسياحة، وبحضور معنيين بالقطاع السياحي في كل من الأردن وفرنسا، فرصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن وبما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة.
وأشاد ضيف الشرف للمؤتمر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالعلاقات الأردنية – الفرنسية الجيدة، مبينا أن السياحة تعد من القطاعات المهمة والحيوية لفرنسا وكذلك للأردن، الأمر الذي يحتم تعزيز مساهمة السياحة في زيادة مداخيل المملكة ونموها الاقتصادي.
وكرّم العين الهندي الرئيس الفرنسي الأسبق سلركوزي، وعدداً من الحضور الفرنسيين، وقدم لهم دروعاً تذكارية باسم مجلس الأعيان الأردني الذي يولي قطاع السياحة جل اهتمامه لدور هذا القطاع الفاعل في رفد الاقتصاد الوطني.
وتالياً نص كلمة العين المهندس عبدالحكيم الهندي والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، وباللغات الثلاث، الفرنسية والإنجليزية والعربية :
نيابة عن دولة رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز
أنقل تحياته لكم جميعاً متمنيـاً دولته لهذا المؤتمر كل النجاح والتقدم في تطوير العلاقات الفرنسية الأردنية
دولة السيد نيكولاي ساركوزي
أصحاب السعادة الأعيان والنواب الفرنسيين
سعادة السفير الفرنسي لدى المملكة الأردنية الهاشمية
سعادة الرئيس السيد لورا أبيت بول
السيدات والسادة،
اهلا ومرحبا بكم في المملكة الاردنية الهاشمية
في هذا المؤتمر الذي يمثل حدثا كبيرا بحضور عدد كبير من خبراء السياحة و السفر بالسوق الفرنسي مقدرين لكم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لعقد هذا المؤتمر بدلالاته على اهمية الأردن بالخارطة السياحية و ايضا العلاقات الطيبة التي تربط البلدين فرنسا و الأردن
تُعد المملكة الأردنية الهاشمية من الوجهات السياحية الاولى بالعالم كونها اثبتت خلال تاريخها السياحي على وجود عناصر الاستقرار و الامان لكل من يزور الاردن و كون الأردن يتمتع بخصائص تميزه عن غيره من الدول الاخرى في المنطقة.
ولا بد من الاشارة الى عمق العلاقات الفرنسية الأردنية و قرب مسافة السفر التي لا تتجاوز ال ٥ ساعات طيران فضلا عن التسهيلات التي تقدمها الأردن للسائح الفرنسي والتي أدت إلى ارتفاع اعداد السائحين الفرنسيين و بشكل ملحوظ و مستمر خلال السنة الحالية و السنوات السابقة .
السيدات والسادة
نتمنى دائماً الاستقرار و الراحة و الامان للمنطقة و نشكر Selectour و رئيسها لاختيار الاردن و نشكر منظمي هذا المؤتمر شركة الثريا و السيد فادي أبوعريش و الجهود التي بذلت لإنجاحه في الأردن متمنين التوفيق لكل المشاركين
وفي الختام نقدم كل الدعم لكل الجهود الرامية الى تطوير العلاقات بيننا وبينكم وذلك لإيماننا بأهمية وجود هذا المؤتمر بالأردن في هذه الأوقات الصعبة علينا جميعا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته