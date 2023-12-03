مندوباً عن رئيس مجلس الأعيان .. العين الهندي في ختام مؤتمر “سيليكتور” : الأردن من الوجهات السياحية الأولى بالعالم

وطنا اليوم-أكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان، العين عبدالحكيم محمود الهندي، أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الوجهات السياحية الاولى بالعالم كونها أثبتت خلال تاريخها السياحي على وجود عناصر الاستقرار والأمان لكل من يزور الاردن، وكونها تتمتع بخصائص تميزها عن غيرها من الدول الأخرى في المنطقة.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في اختتام أعمال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، “سيليكتور”، وبحضور ضيف الشرف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أن اختيار الأردن لعقد هذا المؤتمر هو دليل على أهمية الأردن في الخارطة السياحية، وتجسيداً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين.

وكانت أعمال هذا المؤتمر السياحي الهام، قد بدأت يوم 30 تشرين الثاني.

وشكل المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة ما يصل الى 600 شركة وخبير ومختص في مجال السياحة الفرنسية للقاء المسؤولين الأردنيين والتعرف عن قرب على أهم المعالم السياحية التي تزخر بها المملكة.

كما وفر مؤتمر سيليكتور 2023، الذي نظمته شركة الثريا للسفر والسياحة، وبحضور معنيين بالقطاع السياحي في كل من الأردن وفرنسا، فرصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن وبما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة.

وأشاد ضيف الشرف للمؤتمر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالعلاقات الأردنية – الفرنسية الجيدة، مبينا أن السياحة تعد من القطاعات المهمة والحيوية لفرنسا وكذلك للأردن، الأمر الذي يحتم تعزيز مساهمة السياحة في زيادة مداخيل المملكة ونموها الاقتصادي.

وكرّم العين الهندي الرئيس الفرنسي الأسبق سلركوزي، وعدداً من الحضور الفرنسيين، وقدم لهم دروعاً تذكارية باسم مجلس الأعيان الأردني الذي يولي قطاع السياحة جل اهتمامه لدور هذا القطاع الفاعل في رفد الاقتصاد الوطني.

وتالياً نص كلمة العين المهندس عبدالحكيم الهندي والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، وباللغات الثلاث، الفرنسية والإنجليزية والعربية :