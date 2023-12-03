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تأهل طالبة من هندسة الأردنية ضمن أفضل 20 مشروع تخرج في جائزة تَميُّز الدولية

منذ ساعتين
تأهل طالبة من هندسة الأردنية ضمن أفضل 20 مشروع تخرج في جائزة تَميُّز الدولية

وطنا اليوم: تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها “الغرز الحضرية”، ضمن أفضل 20 مشروعا في التصفيات النهائية لجائزة “تميز” لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.

ونافس مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وفردًا يمثلون 141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.

ويأتي اختيار المشاريع المتأهلة بناء على معايير تقييم الجائزة، مع تسليط الضوء على المشاريع الطموحة والتحويلية التي تعالج التحديات المحلية والعالمية من خلال فهم شامل للسياق.

وتهدف الجائزة إلى التعرف على التميز في التصميم المعماري والتعليم في جميع أنحاء العالم، وعرض أمثلة معمارية متميزة لتعزيز وتحفيز النقاش فيما يخص التصاميم والآراء المعمارية


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