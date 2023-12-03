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التعليم العالي: تمديد فترة تقديم استقبال طلبات ترخيص المكاتب

منذ 3 ساعات
التعليم العالي: تمديد فترة تقديم استقبال طلبات ترخيص المكاتب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بواقع مكتب واحد فقط في كل محافظة من المحافظات التالية : (المفرق/عجلون/معان/العقبة).
فعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-12-2023.


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