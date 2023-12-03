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عمان الأهلية تنظم بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان ورشة توعوية عن سرطان الرئة

منذ ساعتين
عمان الأهلية تنظم بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان ورشة توعوية عن سرطان الرئة

وطنا اليوم:نظَّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان و” نادي شباب عمان الأهلية ضد السرطان ” ، نهاية الاسبوع الماضي في مدرج الدكتور أحمد الحوراني، ورشة توعوية عن سرطان الرئة بهدف نَشر الوعي بين الطلبة وتثقيفهم بأهمية الكشف المُبكر باعتباره رَكيزة أساسية في مُكافحة المَرض وفرصة كبيرة لإمكانية الشفاء منه.
وفي بداية الورشة رحبت الطالبة بانا السعافين رئيس نادي شباب عمان الأهلية ضد السرطان بالحضور وبدأت الورشة بدقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، قبل أن تؤكد على أن مثل هذه الأنشطة تأتي تأكيداً لتعزيز مبدأ التشاركية بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسة الحسين للسرطان.
من جهتها أكدت مندوبة مؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة ندى التميمي بأن هذه الأنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إجراء الكشف المبكر وصولاً إلى تشخيص المرض وتلافي وقوع أي مضاعفات له على صحة الجسم، بالإضافة إلى رفع المستوى التوعوي الطبي عند مختلف أفراد المجتمع وصولاً إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.
وتحدثت التميمي عن سرطان الرئة والبروستات والقولون والمثانة وأبرز العوامل المسببة لها وطرق الوقاية منها، مشيرة إلى أن مكافحة عوامل الخطورة المسببة للسرطان هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، كما أشادت بدور جامعة عمان الأهلية الداعم لجهود المؤسسة من خلال عقد الفعاليات والأنشطة الداعمة في نشر الوعي بأهمية مكافحة مرض السرطان


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