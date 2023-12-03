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طبعة جديدة من القصص المصورة للفتيان بطولات من وحي الانتفاضة

منذ ساعتين
طبعة جديدة من القصص المصورة للفتيان بطولات من وحي الانتفاضة

وطنا اليوم:يصدر قريبا في عمان، الطبعة الثانية من القصص المصورة للفتيان ” بطولات من وحي الانتفاضة “؛ للدكتور احمد زياد ابو غنيمة، وهي مجموعة من قصص واقعية حدثت في انتفاضة الحجارة ( ١٩٨٧- ١٩٩٣ ).
وصدرت الطبعة الاولى في العام ١٩٩٢م، وقال د. ابو غنيمة عن هذه المجموعة القصصية انها ” موجهه للاجيال الناشئة بما يعزز ثقافتهم الوطنية؛ من خلال تقديم نماذج واقعية لقصص وبطولات سجّلها التاريخ باحرف من ذهب”.
وللدكتور احمد زياد ابو غنيمة عشر إصدارات توزعت على مجالات ادبية متعددة، ادب الاطفال والتأريخ السياسي والإجتماعي والنقابي، وهو رئيس تحرير مجلة علوم الصيدلة التي تصدر في الاردن منذ العام ٢٠٠٧، وكان عضوا وامين سر في مجلس نقابة الصيادلة لعدة دورات.


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