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طالب أردني يخرج عن نص الامتحان من أجل غزة

منذ 10 ثواني
طالب أردني يخرج عن نص الامتحان من أجل غزة

وطنا اليوم:أقدم طالب في الصف الخامس الابتدائي في إحدى مدارس العاصمة عمان، على الخروج عن نص الإجابة في امتحان اللغة العربية، داعيا لغزة وفلسطين بالنصر القريب.
القصة بدأت عندما قرأ الطالب سؤالا ينص على “أعرب جملة النصر قريب بإذن الله”، ليكمل الطالب الجملة لتصبح “النصر قريب لغزة وفلسطين”، الأمر الذي أثار استحسان المعلمة لترد على إجابة الطالب عند تصحيح أوراق الامتحان، “بإذن الله”.
ولم يدرِ الأهل بما أقدم عليه ابنهم، إلا عند استلام ورقة الامتحان، ما أثار إعجابهم بإصرار نجلهم على مناصرة الفلسطينيين حتى بورقة الامتحان.
ويعكس ذلك مدى تضامن الطفل الأردني بالأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، والذين يعيشون تحت القصف العنيف لطيران الاحتلال.
كما استهدف طيران الاحتلال المدارس، وحرم الأطفال من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الطعام والماء والدواء والعيش بأمان


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