سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل خطيب المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنية هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف المركز أن البناية المهددة بالهدم تتكون من 5 طوابق، ويقطن في أحدها خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية، غرب القدس المحتلة