كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تقيم يوم توعوي

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور عطوفة رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح، أقامت كلية العلوم الطبية المساندة ضمن سلسلة أنشطة الكلية وبتنظيم من لجنة المحاضرات والندوات وبالتعاون مع نادي شيف فيلادلفيا واختر صحتك، يوما توعويا حول دور التغذية والعلاج الطبيعي في الحماية والعلاج من سرطان الثدي وبحضور كل من عميد الكلية أ.د. فؤاد عبد الله وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع غفير من الطلاب بالإضافة الى الضيوف الكرام من خارج الجامعة من مختلف المؤسسات الاكاديمية وغيرها.

افتتح اللقاء بكلمة الدكتور فؤاد عبد الله عن أهمية الغذاء الصحي والنشاط البدني لمرضى السرطان بالإشارة الى بينات إحصائية عالمية حول معدلات انتشار المرض وسبل مكافحته واهمية الوعي لدى السيدات به، وبين أن الكلية بنشاطاتها المختلفة تسعى دوما للعمل على خدمة المجتمع وزيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى مختلف الفئات العمرية المستهدفة. وضم اليوم التوعوي محاضرات متميزة فيما يخص سرطان الثدي تم القاؤها من قبل ضيوف مختصين في مجالاتهم، حيث تحدثت السيدة هند علي جبخنجي عن العوامل والعلامات والاعراض وطريقة اجراء فحص سرطان الثدي. فيما تحدث الدكتور باسم أبو بكر دور التغذية المتوازنة للوقاية من سرطان الثدي، تلاه محاضرة من قبل الدكتور سعد النعسان حول دور العلاج الطبيعي في رعاية مرضى سرطان الثدي. وفي ختام المحاضرات القت السيدة سماح استيتيه محاضرة حول محاربة السرطان.

كما وكرم عميد الكلية المحاضرين الكرام ورعاة اليوم التوعوي وذلك بتقديم الدروع والشهادات الخاصة بهم. كما وشملت الفعالية فحص سريري قدمته السيدة هند علي في مختبر العلاج الكهربائي التابع لقسم العلاج الطبيعي. وكجزء من النشاط الطلابي، قام طلاب نادي شيف فيلادلفيا بإشراف المهندسة هبه كراسنة من قسم التغذية السريرية والحميات بتحضير اطباق صحية وغنية بالقيمة الغذائية للحماية من السرطان. وقد شارك مركز الحسين للسرطان وشركة تزويد الخير للصناعات الغذائية (KITCO) كرعاة لهذه الفعالية بعرض وتقديم المنتجات.