مركز الحسين استقبل 11 مصابا بالسرطان من غزة

وطنا اليوم:قالت لمديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن المركز استقبل 11 مصابا بمرض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأضافت، الأحد، أن أعمار مرضى السرطان الذين وصلوا من قطاع غزة تتراوح بين عام ونصف و19 عاما.

وأشارت قطامش إلى أن المركز يوفر لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة ومرافقيهم جميع مستلزماتهم المعيشية والعلاجية، موضحة أن فترة تلقي العلاج لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة قد تمتد من 6 أشهر إلى عام كامل.

والـ 11 مريضا، هم أوّل دفعة من 41 مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في القطاع، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل