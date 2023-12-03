بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مركز الحسين استقبل 11 مصابا بالسرطان من غزة

منذ 3 ساعات
مركز الحسين استقبل 11 مصابا بالسرطان من غزة

وطنا اليوم:قالت لمديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن المركز استقبل 11 مصابا بمرض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج.
وأضافت، الأحد، أن أعمار مرضى السرطان الذين وصلوا من قطاع غزة تتراوح بين عام ونصف و19 عاما.
وأشارت قطامش إلى أن المركز يوفر لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة ومرافقيهم جميع مستلزماتهم المعيشية والعلاجية، موضحة أن فترة تلقي العلاج لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة قد تمتد من 6 أشهر إلى عام كامل.
والـ 11 مريضا، هم أوّل دفعة من 41 مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في القطاع، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:16

طالب أردني يخرج عن نص الامتحان من أجل غزة

14:11

مهيدات: نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الأول من نوعه على مستوى المنطقة

14:04

الخصاونة يلتقي مجموعة من أصحاب شركات ريادية من الشباب الأردنيين

13:57

2,8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني

13:52

خبير طاقة يدعو لبناء سعات تخزينية استرتيجية للوقود والغاز في الأردن

13:44

أسئلة أردنية صريحة للأمريكيين : إلى أين ستصلون في حربكم العبثية؟

13:32

الملك يعود إلى أرض الوطن

12:38

الوضع كارثي.. استشهاد أكثر من 700 في يوم والاحتلال يرتكب مجازر بكل أنحاء غزة

12:19

كناكريه: دور هام لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

12:15

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل خطيب المسجد الأقصى

12:12

شاهد : مراسلة تبكي على الهواء بعد تلقيها خبر قصف مدينة حمد

11:54

كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تقيم يوم توعوي

وفيات
وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023