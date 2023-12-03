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جامعة فيلادلفيا تقيم أنشطة تعليمية وترفيهية في مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية‎

منذ ثانيتين
جامعة فيلادلفيا تقيم أنشطة تعليمية وترفيهية في مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية‎

وطنا اليوم:أقام قسم اللغة الانجليزية في جامعة فيلادلفيا، أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة، في مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية في أبو نصير. حيث نظم الطلبة في مادة أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، أنشطة تعليمية وترفيهية عديدة باللغة الإنجليزية، لطلبة الصف الأول الأساسي، مثل مسرح دمى للأطفال عن أهمية النظافة، وأنشطة متنوعة لتعليم الأرقام والألوان والأشكال والحواس الخمسة، وحروف اللغة الانجليزية بأساليب تفاعلية وترفيهية. وتضمنت الأنشطة أنشطة حركية مثل القفز عن طريق العد، وقام بعض طلبة القسم بالرسم على وجوه الأطفال أيضا، وقدّم القسم العديد من الهدايا للأطفال مثل القصص التعليمية للقراءة والتلوين وهدايا رمزية أخرى عديدة. وقد شكرت مديرة المدرسة ختام الخوالدة قسم اللغة الإنجليزية، لقاء الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة التي قدموها، وقدمت شهادات تقدير للدكتورة حنان عمايرة والسيدة نادية حمدي، مشرفي النشاط في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. كما شكر القسم المدرسة وإدارتها على حفاوة الاستقبال.


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