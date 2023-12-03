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الكويت تهدد بملاحقة متداولي الأخبار عن الأمير

منذ 8 ثواني
الكويت تهدد بملاحقة متداولي الأخبار عن الأمير

وطنا اليوم:هددت النيابة العامة في الكويت السبت، بإجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل من يتداول أخبار عن صحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أو ترتيب بيت الحكم.
وقالت النيابة العامة في بيان السبت، إنها ستتخذ “الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت، تنشر أو تذيع أو تتناول، بأي وسيلة مهما تكن ، ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت” حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع البيان “رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة”.
وأكد البيان أن “أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذرعين بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر”.
ومن جهته قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، إن “الوضع الصحي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، اليوم السبت ما زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته


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