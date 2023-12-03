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حلف شمال الأطلسي : استعدوا لسماع أخبار سيئة من أوكرانيا

منذ 7 ثواني
حلف شمال الأطلسي : استعدوا لسماع أخبار سيئة من أوكرانيا

وطنا اليوم:قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الوضع في أوكرانيا قد يتدهور ويصبح أسوأ بسبب عدم كفاية المساعدات من جانب الدول الغربية لنظام كييف.
وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع قناة Das Erste التلفزيونية: “يجب أن نستعد لسماع أخبار سيئة. النزاعات تتطور على مراحل. لكن يجب علينا دعم أوكرانيا في الأوقات السيئة والجيدة على حد سواء”.
واعترف أمين عام الناتو، بأن أعضاء الحلف لم يتمكنوا من تلبية الطلب المتزايد على الذخيرة.
وشدد ستولتنبرغ على أن أوكرانيا وجدت نفسها الآن في “وضع حرج”.
ويشار إلى أن روسيا أعلنت مرات عديدة، أن الأسلحة التي أرسلتها الدول الغربية إلى كييف تصبح من الأهداف المشروعة للجيش الروسي، وشددت موسكو على أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع في جبهة القتال، وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع.
وفي وقت سابق، قال الخبير الأمريكي سكوت ريتر، إن الناتو يحاول التظاهر بأنه يواصل مساعدة الجانب الأوكراني، لكنه في الوقت نفسه يخبر سلطات البلاد سرا أنه من الأفضل إبرام اتفاق السلام.


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