بريطانيا تشارك في العدوان.. وتجري طلعات استطلاعية فوق غزة

وطنا اليوم:تعتزم بريطانيا إجراء طلعات جوية استطلاعية فوق غزة، دعما لجهود العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يقترب من إنهاء شهره الثاني.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي تحت مزاع البحث عن الأسرى لدى المقاومة.

وقالت الدفاع البريطانية إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة لضمان إطلاق سراح الأسرى، مبينة أنها ستجري طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق غزة، لدعم أنشطة “إنقاذ الأسرى”.

وأضاف البيان أن طائرات الاستطلاع ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستتولى مهمة تحديد مكان “الرهائن” فقط.

وتقدم بريطانيا دعما سياسيا وعسكريا لدولة الاحتلال في عدوانها على غزة، وجددت الحكومة البريطانية التي يقودها ريشي سوناك ذي الأصول الهندية، غير مرة رفضها لدعوات وقف إطلاق النار في غزة، زاعمة أن هذا الأمر من شأنه “خدمة” حركة حماس