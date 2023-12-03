قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في حجر الديك بغزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتائب في بيان لها، الأحد، إنه فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز.

وأضافت القسام أنه في تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة، لليوم الـ58 على التوالي، بعد انتهاء هدنة مؤقتة دامت أسبوعا، إذ شنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء وإصابة مئات الفلسطينيين.

وكثف الاحتلال قصفه على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، فيما قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات “الموساد” من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع حماس “طريقا مسدودا”.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء الحرب عليها، عن استشهاد أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، واستشهاد 73 صحفياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة

وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 398 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر