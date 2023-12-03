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مقتل ألماني وإصابة شخصين جراء هجوم بسكين في باريس

منذ 7 ثواني
مقتل ألماني وإصابة شخصين جراء هجوم بسكين في باريس

وطنا اليوم:لقي ألماني حتفه وأصيب شخصين آخرين في هجوم بواسطة سكين ومطرقة قرب برج إيفل في باريس مساء السبت.
أفادت مصادر أمنية وقضائية أن المشتبه به، والذي تم اعتقاله، هو فرنسي معروف أرمان راجابور مياندواب، من أصل إيراني، الذي ولد عام 1997، ويعاني من اضطرابات نفسية.
أعلنت السلطات أنه تم فتح تحقيق بتهم الاغتيال ومحاولة الاغتيال في إطار مشروع وصفته بالإرهابي.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس أن المشتبه به تم اعتقاله ووضع رهن التحقيق، وأنه كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2016 بسبب رغبته في تنفيذ هجوم آخر.
وزاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال مؤتمر صحافي، بأن “المشتبه به قد أعرب عن استيائه من موت المسلمين في أفغانستان وفلسطين، واتهم فرنسا بالتواطؤ في أحداث غزة”.
ويشير مصدر أمني إلى أن المحققين سيفحصون السجل الطبي للمهاجم لفهم دوافع الهجوم


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