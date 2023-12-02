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المهندس هشام الحيصة أميناً عاماً لسلطة وادي الأردن بالوكالة

منذ 7 ثواني
المهندس هشام الحيصة أميناً عاماً لسلطة وادي الأردن بالوكالة

وطنا اليوم – قرر وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود تعيين المهندس هشام الحيصة أميناً عاماً لسلطة وادي الأردن بالوكالة اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٣٠ تشرين ثاني 2023 خلفاً للمهندسة منار المحاسنة التي أحيلت للتقاعد يوم الأربعاء الماضي بقرار من مجلس رئاسة الوزراء الحيصة يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة مؤته وعمل مساعداُ للأمين العام لسلطة المياه للتشغيل المركزي والتحكم والسيطرة ومديراً لوحدة الإستثمارات ومساعد للسدود والحصاد المائي ومساعد للأغوار الشمالية والوسطى ومستشاراً لوزير المياه والري وعمل عضواً في اللجنة الوطنية للسدود وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وقدم العديد من المحاضرات والندوات فيما يتعلق بالقطاع المائي.


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