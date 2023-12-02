جاهة عشائر السعودي البطاينة طلب والنعيمات أعطى

وطنا اليوم – توجهت جاهة من عشيرة السعودي ترأسها الأمين العام لحزب إرادة معالي وزير العمل الأسبق السيد نضال البطاينة، وضمت الجاهة عدد من أصحاب المعالي والنواب والباشوات منهم حازم الناصر وتيسير النعيمي وعمر ملحس وسعد جابر وعبد الجليل المعايطة وعبد العزيز ال٩زيادات وزيد العتوم وخميس عطية ومحمد جميل الظهراوي ومصطفى ياغي وعبد الله عبد الدايم ومحمد السعودي ومحمد خير الصباغ والشيخ خالد بن طريف وزيد الشوابكة، وتجمعت الجاهة لطلب صاحبة الصون والعفاف كريمة رجل الأعمال عبد الله نواف النبابتة للشاب المهذب عبد الملك نجل رجل الأعمال أحمد سلمان علي السعودي، وقد ذكر البطاينة مآثر العشيرتين والغاية من الجاهة من تكريم للعروس وأهلها وشهادة بحق العريس وأهله وأضاف البطاينةً بأنه تم تكليفه للطلب بإسم الحضور ويعتبر نفسه أقل من معظمهم سناً وقدراً شاكراً لهم ذلك ، وقد رد على الجاهة بالقبول الشيخ محمد عواد النعيمات مشيدا بالعشيرتين وثوابتنا ووحدتنا الوطنية.

ومازح البطاينة الحضور بنهاية الجاهة قائلاً ” اللي أعطى من حزب إرادة الشيخ أبو خلدون بحزب إرادة واللي طلب كذلك والعريس ووالده والعروس ووالدها ومن يجلس يميني ومن يجلس شمالي – مشيراً لمعالي حازم الناصر والشيخ خالد بن طريف – كلنا في إرادة بالإضافة لمعظم الحضور من الجهتين إذاً عشيرتنا جميعاً إرادة وصرنا حزب الشعب”.