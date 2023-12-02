مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشائر العدوان عامة وعشيرة اليعقوب خاصة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي اليوم السبت واجب العزاء لعشائر العدوان عامة وعشيرة اليعقوب خاصة/ الشونة الجنوبية/ محافظة البلقا بوفاة المرحوم حسين عبد العزيز فرحان العدوان (أبو عمر)

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.