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عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

منذ 6 ثواني

وطنا اليوم – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وطالب عباس خلال لقائه خان بمقر الرئاسة برام الله، بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، باستهدافها المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت، وما يجري من استيطان، وجرائم تطهير عرقي، و”الأبرتهايد”.
وأكد أن غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق شعب فلسطين الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، لتجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.
وجدد عباس التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع.
كما طالبت بفرض عقوبات دولية على المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومن يقف خلفهم، ويمولهم، ويدعمهم.


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