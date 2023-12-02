26.4 مليون دينار صادرات مدينة الزرقاء التجارية

وطنا اليوم – بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر تشرين الثاني الماضي نحو 26 مليونا و424 ألف دينار حيث تم إصدار 393 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تشرين الثاني، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.