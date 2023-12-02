ضبط 47 كغم من الكوكايين المخدر بمحاولة تهريب نظمتها شبكات دولية

وطنا اليوم – ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات 47 كيلوغراما من الكوكايين المخدرة، بمحاولة تهريب نظمتها شبكات دولية، بالتعاون مع ثلاثة متورطين داخل المملكة أُلقي القبض عليهم جميعا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات أحبطوا محاولة تهريب 47 كغم من الكوكايين المخدرة عبر شبكات دولية لتهريب المخدرات، وبالتعاون مع ثلاثة أشخاص داخل المملكة، في قضية تعد من أكبر القضايا التي تعاملت معها منذ بداية العام الحالي.

وفي التفاصيل؛ قال الناطق الإعلامي إن فريقا تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أسابيع التحقيق ومتابعة معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص داخل المملكة، وبالتعاون مع شبكات جرمية دولية لتهريب المخدرات بمحاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.

وتابع الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت إلى أن التخطيط أن تدخل تلك الكميات عبر طرد بريدي قادم من إحدى دول أميركا الجنوبية بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح إدخالها عبر الحدود، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة.

وأكّد الناطق الإعلامي، أن فريق التحقيق وبعد مجهود طويل ومتابعة حثيثة تمكّن من تحديد الطرد البريدي المشتبه به، وفور وصوله جرى التحفظ عليه، وبعد فتحه تبين أنه يحوي على 47 كغم من مادتي حبوب القهوة والكاكاو، فجرى على الفور إرسالها الى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ولدى فحصها تبين أن كامل الكمية هي عبارة عن مادة الكوكايين المخدرة التي جرى تشكيلها بأشكال حبوب القهوة وبودرة الكاكاو.

وأشار إلى أنه بعد ورود التقارير المخبرية التي تؤكد ماهية المادة المخدرة، جرى تشكيل عدة فرق مداهمة تحركت لأماكن المشتبه بهم الثلاثة في القضية، وعملت على إلقاء القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضُبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية، وجرت إحالتهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأشار إلى أنّه سيتم البدء بالتعاون ومخاطبة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول للوصول الى أعضاء الشبكة الجرمية واتخاذ الإجراءات معهم.