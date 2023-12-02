4294 طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

وطنا اليوم – بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4294طناً، منها 2710 أطنان من الخضار، و1175طن فواكه، و 409 أطنان من الورقيات.

ووفق نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30و40قرشا، والبطاطا بين 20و 40قرشا، والبندورة بين 10و 20 قرشا، والجزر بين 80و 100قرش، والخيار بين 40 و 70قرشا، والزهرة بين 15و 25 قرشا، والليمون بين 35و 50 قرشا، والموز البلدي بين 60 و 70قرشا.