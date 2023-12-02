الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

وطنا اليوم – اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، على خطط عمل الوزارة للعام المقبل، ونسب الإنجاز للعام الحالي.

وقال الحنيفات، خلال لقائه مدراء الوزارة في المركز والميدان بحضور الأمين العام المهندس محمد الحياري، إن تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة يتطلب الانسجام والتنسيق بين المركز والإدارات وفق جدول عمل واضح وتضافر الجهود للحفاظ على مسار الإنجاز.

وأضاف أن معدلات إنجاز المشاريع اللامركزية في جميع المحافظات وصلت إلى 95 بالمئة، وفي بعض المحافظات 100بالمئة، بينما وصل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الخطة إلى 96 بالمئة.

وأكد الحنيفات ضرورة إعادة تأهيل وصيانة جميع المباني في المحافظات، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة تعمل على مسح ودراسة جميع المباني لصيانتها وتأهيلها.

وعرض الحنيفات لمراحل الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومسارات الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية الغذائية، وإنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، ثلاثة منها بتمويل مباشر من الوزارة.

وأشار إلى تنفيذ 120 حفيرة وسدا ترابيا حتى اليوم ضمن مسار العمل في حصاد المياه، وأن العملية مستمرة لتنفيذ وصيانة الحفريات والسدود وآبار التجميع للتأكد من حصاد كل قطرة مياه.

وتطرق الحنيفات إلى المحور التسويقي للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية “جباكو”، وتوجيه الإنتاج نحو المحاصيل التي تعاني من نقص المعروض في السوق المحلي ومحاصيل التصدير التي يحتاجها السوق الخارجي.

وأكد أن إطلاق معارض زراعية دائمة في إربد وعمان يجب أن يتزامن مع خطط الوزارة لتأهيل وتدريب الأسر المنتجة على التسويق والتعبئة لضمان توافر المنتجات في المعارض على مدار العام بالجودة والتغليف المناسب.

وشدد الحنيفات على أهمية دعم وتطوير عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لا سيما المتخصصة منها، لأنها ستعمل على استدامة تنظيم القطاع من “الفكرة والبذرة وحتى التسويق”

واستمع الحنيفات إلى مداخلات مدراء المحافظات والمناطق وتفاصيل إنجاز المشاريع واحتياجات استدامة الخدمات وتنفيذ المشاريع وخطة العمل للعام المقبل.

وبحث اللقاء، نسب الإنجاز لكل محافظة، وآليات العمل والرقابة على شهادات المنشأ لمنع أي تلاعب بها، ومسار الترقيم والتحصين في المحافظات.

كما استعرض خطة حصاد المياه وتنفيذ هذا المحور الرئيسي في المحافظات.

بدوره استعرض الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبد الحليم دوجان، المشاريع المنفذة والعطاءات المطروحة والخطة للعام المقبل، ونسب الإنجاز والمدة المتوقعة لتنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن القطاع المالي والإداري يبذل جهودا كبيرة لتنفيذ المشاريع وفق رؤية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بجهد استثنائي.