وقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع المقبل لإجراء صيانة وقائية

وطنا اليوم – أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وقف ضخ مياه الديسي الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي.

وقالت الوزارة وشركة مياه الأردن “مياهنا” وشركة “ديواكو” المشغلة لخط مياه الديسي، في بيان إن توقف الضخ سيبدأ من صباح الأحد 10 الشهر الحالي، حتى مساء الخميس 14 الشهر الحالي.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين.

وأشارت إلى أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء.

ودعت الوزارة وشركة “مياهنا” المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.

وأوضحت أن مشروع مياه الديسي بني على نظام (بوت) بحيث تتولى الشركة المشغلة أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على مرافقه وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.

وبينت الوزارة وشركة مياهنا” أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي:

محافظة العاصمة: قرى وادي السير، والرباحية الشمالية، والشميساني، وعرجان، وإسكان المرقب، ومرج الحمام، وأم السماق، والروابي، والمدينة الرياضية، والرابية، والياسمين، والبنيات، ومنطقة مجمع جبر، ومحيط حدائق الحسين، وضاحية الحسين، والكرسي، وجبل عمان، واللويبدة، والمقابلين، وناعور (البلد)، ولواء ناعور كامل،وضاحية الأمير راشد، والجندويل، والعبدلي، وأبو علندا، والقويسمة، وخلدا، وضاحية الرشيد، وطبربور كاملة، ووادي الحدادة، والعلكومية، ونزهة سحاب، وحي الكلية العلمية الإسلامية، وعبدون، وطارق، والحرشة، وأم نوارة، وسحاب، ودابوق، ودير غبار، وحي عدن، وصالحية العابد، والذهيبة الشرقية، والذهيبة الغربية، والبيادر، وحي المنصور، وقرية أبو صياح، والمنارة، والفيصلية، والمستندة، والرونق، وحي الريان، ونادي السباق، وأم أذينة، والعبدلية، وخشافية الدبايبة، ومنطقة الجمعية العلمية الملكية، وحي السهل، وتلاع العلي، وضاحية الأقصى، وخشافية الشوابكة، والجويدة، وحي البركة، وأجزاء من صويلح، وضاحية الاستقلال، وضاحية الأمير حسن، وخريبة السوق، والزهور، والكمالية، وحي الصديق، والنصر، والنزهة بالقرب من الاستقلال مول، وحي المنصور، واليادودة، والحاتمية، والصويفية، أبو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير)، وأبو عليا، والخزنة، ,اللبن، ,الطنيب وإسكان الرحمانية، ,حي السعادة، ,منطقة الدوار السادس، ,النقيرة، ,البويضة وأم بطمة، ,حي القيسية، ,منطقة الدوار الخامس، ,خريبة السوق، ,ضاحية الحاج حسن، ,منطقة التعليم العالي، ,القسطل، أجزاء من الجيزة.

محافظة الزرقاء :

وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من :إسكان النقب، وإسكان المعلمين، وإسكان الأمير هاشم، وحارة أبو غليون، والفاخورة، وجزء من حي الحسين