ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

وطنا اليوم – اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتوعية طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات، بالدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف.

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس محمد الزعبي، إن الورشة التي نظمت بالتعاون منظمة اليونيسف، تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل حول محتويات الدليل، وإنّ هذه الورشة جاءت تأكيداً على أهمية بث محتويات الدليل بين صفوف الطلبة؛ باعتبارهم حاملي رسالة، وأنهم سيترجمون ما يتعلمونهم على أرض الواقع بعد انخراطهم بميدان العمل.

وأشار إلى عقد تدريبات العاملين في وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، ودائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام، بالإضافة لمقدمي الخدمات الإرشادية في مراكز الإرشاد الأسري.

وقال، إنّ هذا الدليل جاء استكمالاً وتأكيداً على دور المجلس في مأسسة منظومة الحماية من العنف، عبر التركيز على وضع آلية وطنية قائمة على نهج تشاركي، لجميع المؤسسات ذات العلاقة بحماية الأسرة.

وجرى خلال الورشة، عرض محتويات الدليل ووثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، التي تحدد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية وآليات التنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، بما يضمن توفير خدمات متكاملة وشاملة.