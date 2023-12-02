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تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة دعما لأهالي غزة

منذ 4 ثواني
تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة دعما لأهالي غزة

وطنا اليوم – أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن تقديم تجار القطاع ملابس وأحذية بقيمة 2.4 مليون دولار، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.
وحسب رئيس النقابة سلطان علان، جرى كذلك جمع ما قيمته 374 ألف دولار من تجار القطاع لشراء الأدوية و المستلزمات الطبية لإرسالها للقطاع، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغت 433 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة و الأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين و تركيا وفيتنام و كمبوديا.
وأشار علان إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكلها من الملابس والأحذية والبياضات الجديدة ومن أفضل الأصناف المتداولة بالأسواق.
وبين أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار علان إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير متواصل للمنازل والمدارس والمرافق العامة.


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