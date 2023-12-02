صحة غزة: الاحتلال ارتكب عشرات المجازر منذ وقف الهدنة

وطنا اليوم – أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ توقف الهدنة الإنسانية عشرات المجازر راح ضحيتها 193 شهيدا و652 جريحا.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه في 7 الشهر الماضي ارتفعت إلى 15207 شهداء، وإصابة 40652، مبينا أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 280 من الكوادر الصحية وجرح المئات، واستهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 20 مستشفى، و46 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير 55 سيارة إسعاف.

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل 31 كادرا صحيا من غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية ويستجوبهم تحت التعذيب والتنكيل والجوع والعطش.

وأكد أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، وأن الطواقم الطبية تعالج الجرحى والمرضى بإمكانات بسيطة للغاية، فيما يفترش الجرحى الأرض، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة لإخراجها عن الخدمة وإرغام السكان على النزوح.

إلى ذلك استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.