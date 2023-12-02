استئناف دخول شاحنات مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم – بدأت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، إلى قطاع غزة، إثر توقفها لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبدء العمليات العسكرية مجددا.

وأفادت مصادر إعلامية بان عشرات الشاحنات تمر من معبر رفح إلى قطاع غزة بعد خضوعها لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وإسرائيل، قبل نقلها إلى القطاع.

على صعيد، آخر أفادت تلك المصادر بوصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.