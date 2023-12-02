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استئناف دخول شاحنات مساعدات إلى غزة

منذ 4 دقائق
FILED - 21 October 2023, Egypt, Rafah: The first trucks carrying aid to the Gaza Strip cross the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip. Twenty trucks carrying medical supplies are to enter the Gaza Strip, the Egyptian TV channel al-Qahera news reports. Photo: Amr Adel/dpa

وطنا اليوم – بدأت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، إلى قطاع غزة، إثر توقفها لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبدء العمليات العسكرية مجددا.
وأفادت مصادر إعلامية بان عشرات الشاحنات تمر من معبر رفح إلى قطاع غزة بعد خضوعها لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وإسرائيل، قبل نقلها إلى القطاع.
على صعيد، آخر أفادت تلك المصادر بوصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.


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