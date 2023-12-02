“الأشغال” تؤكد ضرورة استكمال “حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء” قبل نهاية العام

وطنا اليوم – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت، ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء قبل نهاية العام الحالي.

ودعا أبو السمن خلال جولة في المشروع إلى متابعة الأعمال بشكل يومي، وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سيرها، وتفعيل بنود عقد المقاولة لمواجهة أي تقصير.

وأبدى استياءه من تأخر بعض الأعمال عن جدولها الزمني، خصوصا في المرحلة الثالثة من المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95 بالمئة.

وشدد أبو السمن على ضرورة استكمال أعمال المشروع الرئيسية نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمه للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت أبو السمن الى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.

يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء مقسّم الى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كيلومترا وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حسب الحزم 96 بالمئة في الأولى باستثناء أعمال جسر المسلخ، وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة، فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.

ويشمل المشروع توسيع وإعادة إنشاء طريق يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق وجدران استنادية، ومنشآت تصريف مياه أمطار وصرف الصحي، وغيرها.