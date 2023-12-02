نائب رئيس جامعة عمان الأهلية يحاضر بالطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم-في إطار سعيها لتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي شاركت جامعة عمان الأهلية في فعاليات الملتقى الثالث للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية الذي افتتح بكلمة ترحيبية من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، حيث تنظم هذا الملتقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات في فندق الموفنبيك عمان.

وحاضر الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة في الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية.

حيث تناولت المحاضرة مواضيع هامة تتعلق بالجامعات الأردنية وتطورها في التصنيفات العالمية وأثر ذلك على المستوى العلمي والتعليمي في الجامعات.

وقدم الدكتور السعود مجموعة من النصائح للطلبة العرب حول أهمية استغلال وقتهم في الأردن وتعزيز تجربتهم التعليمية.

كما أكد على أهمية التنوع الثقافي في البيئة الأكاديمية ودوره في إثراء التجربة التعليمية لجميع الطلبة.

وقد شارك في الملتقى عدد كبير من الطلبة العرب من مختلف الجامعات الأردنية، إضافة إلى مجموعة من رؤساء الجامعات الأردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها.

وتحدث بالملتقى مجموعة من المتحدثين البارزين في هذا المجال منهم معالي العين محمد داودية رئيس لجنة الشباب في مجلس الأعيان، وسعادة العين عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان، وسعادة الدكتور حسين العموش من مؤسسة ابصار.

كما شارك مجموعة من الطلبة العرب الدارسين في جامعة عمان الأهلية في فعاليات هذا الملتقى، وتُعدّ جامعة عمان الأهلية أكبر حاضنة للطلبة الوافدين في الوطن العربي، حيث صنفت بالمرتبة 25 على مستوى العالم والمرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي بعدد الطلبة الوافدين حسب تصنيف كيو أس العالمي للعام 2024 .

ويذكر أن فعاليات هذا الملتقى بدأت أول أمس الخميس 30-11-2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتنتهي اليوم السبت 2-12-2023.