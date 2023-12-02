منية تطلق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي (VoWi-Fi) لأول مرة في السوق الأردني

وطنا اليوم- في إطار سعيها لتوفير أفضل وأحدث خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة، أعلنت شركة أمنية، عن إطلاق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي (VoWi-Fi) لأول مرة في السوق الأردني.

وتعد VoWi-Fi خدمة جديدة تقدمها أمنية لمشتركيها لتتيح لهم إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية عبر اتصالهم بأي شبكة واي فاي وتلقيها بوضوح تام، عند ضعف أو انعدام الإشارة الخلوية، من خلال الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية “Wi-Fi”.

وستلعب هذه الخدمة دوراً كبيراً في تعزيز كفاءة الصوت بشكل أفضل عبر حل مشكلة انقطاع الاتصال لضعف التغطية أو انعدامها في بعض المناطق النائية أو المباني السكنية العالية أو الطوابق السفلية.

وفي تعليق له على إطلاق الخدمة، قال خلدون سويدان، رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية: “نحن سعداء بكوننا أول من أطلق خدمة VoWi-Fiفي الأردن، والتي تعد إنجازاً هاماً لنا. وتوفر هذه الخدمة فوائد عديدة لمشتركينا، خاصة وأن المكالمات تنتقل بشكل تلقائي وسلس بين شبكة الهاتف النقال و شبكة الواي فاي لضمان حصول الزبون على تجربة اتصال عالية الجودة على الدوام وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام في الإشارات الخلوية.”

وأضاف سويدان: “نحن ملتزمون بتقديم أحدث الخدمات والتقنيات إلى مشتركينا، ونحن على ثقة بأن خدمة VoWi-Fi ستلبي احتياجاتهم وتلبي متطلباتهم”.

وتتضمن فوائد خدمة VoWi-Fi بأنها توفر للمشتركين جودة صوت عالية واتصالات أكثر موثوقية وتوفيراً في استخدام البيانات وانخفاض استهلاك البطارية.