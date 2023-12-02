بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

منذ دقيقتين
الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

وطنا اليوم – أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، مبينا أن المجلس يعتمد سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة أو مقترح يرد من أعضاء الهيئة العامة.
ولفت إلى أن المجلس يعي تماماً حجم الهموم والضغوطات والمعيقات الناتجة عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا إلى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة التي ما زال بعضها قائماً حتى اليوم.
ونوه بأن المجلس يركز على سياسة ترشيد الإنفاق وتجويد استخدام الموارد المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ولفت إلى أن الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والأجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية، وإعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل ضمن معايير ثابتة، مبينا أن تجارة عمان تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
وخلال الاجتماع أجاب الحاج توفيق، على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلا مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة، إضافة إلى أدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

الذهب يرتفع بنسبة 1.6% محققاً مكاسب أسبوعية

12:08

لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمة

09:57

أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد ودافئة الاثنين

07:35

السفير الإماراتي لدى الأردن يتحدث عن العلاقات الثنائية الإماراتية الأردنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات

23:57

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في مؤتمر المناخ .. “غزة” كانت عنوان مشاركة الأردن وحِراك الملك

22:56

إدارات الجمعيات الخيرية المهترئة

22:35

المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يستقبل 190 حالة في الطوارئ ويجري 32 عملية خلال 48 ساعة

20:38

الرواجيح يرعى اليوم الوظيفي لأبناء محافظة مادبا الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع كبرى شركات التغذية في الأردن

20:35

خبير عسكري: الاحتلال يخطط لهجوم مزدوج على قطاع غزة

20:24

نحو 170 ألف زائر لمهرجان الزيتون في عمان

20:17

ماذا نعرف عن المرض الغامض الذي يتفشى في الصين

19:53

بلينكن : بحثت مستقبل غزة مع وزراء خارجية عرب

وفيات
لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة