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الذهب يرتفع بنسبة 1.6% محققاً مكاسب أسبوعية

منذ 4 ثواني
الذهب يرتفع بنسبة 1.6% محققاً مكاسب أسبوعية

وطنا اليوم – ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي ‏الفدرالي، جيروم باول، فضلاً عن الرهانات بشأن الفائدة.‏
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2069.10 دولار للأوقية، ‏وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4 على أساس أسبوعي.‏
ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، عن باول قوله “سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد خفض الفائدة، ونحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك”.
وارتفع الذهب في وقت سابق بجلسة الجمعة، إلى 2075.09 دولار للأوقية، ‏وهو الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة عند 2072.49 دولار، ‏والتي تم بلوغها في عام 2020.‏


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