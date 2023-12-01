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نحو 170 ألف زائر لمهرجان الزيتون في عمان

منذ 5 ثواني
نحو 170 ألف زائر لمهرجان الزيتون في عمان

وطنا اليوم:وصل عدد الزائرين إلى معرض مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية لمعرض الزيتون المقام في مكة مول نحو 164914 زائراً.
وتواصلت لليوم السادس على التوالي، فعاليات مهرجان الزيتون الذي ينظمه المركز الوطني للبحوث الزراعية ويستمر ليوم غد السبت وشمل “حملة واسعة” لجمع التبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء في فلسطين.
وأكد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أهمية هذا المهرجان الذي استقطب 900 عارض كجزء من التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة لمُشاركة المزارع والمهتم بعرض منتجاتهم المختلفة وتسويقها.
وأشار حداد إلى أن المهرجان كان فرصة لتبادل الخيرات والثقافات التصنيعية بين المزارعين والمهتمين في المشاركة إلى جانب الاستفادة من آلية تسويق هذه المنتجات للمستهلكين خارج المعرض والتشبيك مع المجتمع المحلي وتوفير خدمة توصيل المنتجات للمنزل، ويعد المهرجان النافذة التسويقية الأبرز لمزارعي الزيتون والأسر الريفية في مركز المعارض في عمّان.
وبين أن تنظيم هذا المهرجان جاء لدعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ، والاهتمام بالقطاع الزراعي التصنيعي، لا سيما أن قطاع الزيتون من القطاعات الزراعية التصنيعية الرائدة .
وتحدث عن إدخال المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية “تقنيات حديثة في المهرجان تعد الأولى من نوعها كتقنية إدارة الحشود، ونظام التتبع باستخدام “باركود” لكل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان، لافتاً أنه من غير المسموح دخول أي عبوة زيت لأرض المهرجان دون فحصها من خلال كوادر مختبر زيت الزيتون التابع للمركز والموجود في المهرجان.
كما أعلن إطلاق حملة توعوية للاستخدام الأمثل لإدارة المياه من خلال مشروع المحافظة على المياه وتسهيل مهمة مشاركة تقنيات الري في القطاع المنزلي والمنشآت من خلال رفع كفاءة استخدام المياه للقطاعات المستهلكة (الزراعية، الصناعية، والمجتمعات المحلية)، وتشجيع على تبني تقنيات حديثة من شأنها ترشيد استهلاك المياه


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