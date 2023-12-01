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الرواجيح يرعى اليوم الوظيفي لأبناء محافظة مادبا الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع كبرى شركات التغذية في الأردن

منذ 18 ثانية
الرواجيح يرعى اليوم الوظيفي لأبناء محافظة مادبا الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بالتعاون مع كبرى شركات التغذية في الأردن

وطنا اليوم – رعى عطوفة رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح اليوم الوظيفي

لأبناء محافظة مادبا والذي نظمته البلدية بالتعاون مع كبرى شركات التغذية في الأردن وأقيم في قاعة الكرامة التابعة للبلدية.

وأكد الرواجيح في كلمته أهمية العلاقة التشاركية بين القطاع العام والخاص ، والتي تستقي أهميتها من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز مثل هذه الشراكة بهدف الحد من البطالة في محافظة مادبا.

وقال الرواجيح إن العمل على توفير مثل هذه الفرص هي نتاج التنسيق مع القطاع الخاص وتأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لبلدية مادبا الكبرى ٢٠٢٣-٢٠٢٦

بدوره أكد مدير شؤون الموظفين لشركة الولاء لخدمات الإعاشة الدكتور مأمون العياصرة أهمية هذه العلاقة التشاركية بين القطاعين للحد من البطالة معرباً عن شكره وتقديره لعطوفة رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواحيح لإهتمامه بتوفير فرص العمل للمتعطلين عن العمل وسرعة الإستجابة والتنسيق.

وقدم العديد من الباحثين المتعطلين عن العمل ممن تنطبق عليهم شروط الإستفادة من فرص العمل المتوفرة قي الشركة طلباتهم للشركة معززة بالأوراق المطلوبة لإستكمال إجراءات توظيفهم.

 

 

 


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