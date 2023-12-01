الاحتلال يزعم الوصول إلى جثة محتجز في قطاع غزة

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال، مساء الجمعة، الوصول إلى جثة أحد القتلى المحتجزين في قطاع غزة وانتشالها بعملية معقدة، خلال استئناف عدوانه على القطاع.

وادعى جيش الاحتلال أن المستوطن أوفير زرفاتي، تم انتشال جثته من غزة، ونقلها إلى مقبرة أرض حاييم في كريات آتا، مشيرا إلى أنه كان مشاركا في حفل الطبيعة في السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال، أنه أبلغ عائلة أوفير زرفاتي هذا الأسبوع أنه لم يعد على قيد الحياة بعد التعرف على جثته.