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رئيس الكيان يلتقي أمير قطر على هامش قمة المناخ

منذ ساعتين
رئيس الكيان يلتقي أمير قطر على هامش قمة المناخ

وطنا اليوم:التقى رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر قمة المناخ في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولفت موقغ “واينت” العبري إلى أن “محادثة طويلة دارت بين الرجلين، وتم تصويرهما وهما يتصافحان، مع وجود تقارير تفيد بأن المفاوضات مع حركة حماس، التي تتوسط فيها قطر، مستمرة على الرغم من استئناف القتال.
ووصل أمير قطر إلى مدينة إكسبو دبي، في وقت سابق من اليوم، لحضور فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية.
ويشارك هرتسوج في COP28 للأمم المتحدة لإجراء محادثات جانبية مع المسؤولين حول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وقبل أعربت الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لاستئناف عمليات القتال في غزة.
وذكرت الخارجية القطرية، في بيان لها بشأن استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف العودة إلى حالة الهدنة.
ويدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ56، في الوقت الذي انتهت فيه انتهاء وقت الهدنة الإنسانية، إذ استأنفت تل أبيب عمليتها العسكرية على القطاع دون أي أنباء عن تمديدها، وشنت طائراتها المقاتلة غارات على أنحاء مختلفة من غزة، ما أدى إلى سقوط الشهداء وعشرات الإصابات.


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