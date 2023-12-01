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الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ

منذ 4 ساعات
الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ

وطنا اليوم:ذكرت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت مناشير طلبت فيها من سكان شرقي خانيونس التوجه فورا إلى الملاجئ في رفح، ووصفت مدينة خانيونس بأنها ساحة قتال خطيرة
وبعد انتهاء الهدنة واستئناف العدوان على قطاع غزة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعتزم على تقسيم المناطق في المدينة المحاصرة إلى ما أسمته “بلوكات”.
وزعم جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، الجمعة ، إن ذلك يأتي حفاظا على سلامة سكان أهالي القطاع، مشيرا إلى أن “البلوكات” ستطال كافة المناطق دون استثناء.
ودعا جيش الاحتلال أهالي القطاع بمتابعة كل ما ينشر على صفحاتهم الرسمية، من أجل إخلاء المناطق التي يتواجدون فيها، والنزوح إلى أماكن أخرى، بحسب ما سيتم نشره.
وجاء في صفحة جيش الاحتلال:
يرجى الانتباه والتدقيق في هذه الخريطة، فكل من يرى رقم البلوك الذي يقطن به أو متواجد بالقرب منه، عليه تعقب ومتابعة تعليمات جيش الدفاع عبر وسائل الإعلام المختلفة والانصياع لها.
سكان غزة!
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