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القضاة: هناك مخطط واضح لإخراج أهالي غزة من القطاع

منذ ساعة واحدة
Palestinians flee to the southern Gaza Strip on Salah al-Din Street in Bureij, Gaza Strip, on Wednesday, November 8, 2023. ( AP Photo/Hatem Moussa)

وطنا اليوم:قال السفير سفيان القضاة مدير العمليات في والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه تم تشكيل خليتين في وزارة الخارجية منذ بدء الحرب على القطاع.

القضاة: نرفض تهجير الفلسطينيين
وشدد السفير القضاة في حديثه أن عملية تهجير الفلسطينيين مرفوضة، لافتا إلى أن “نحن في منطقة حرب وهناك مخطط واضح لإخراج أهالي غزة من القطاع”.

إجلاء الأردنيين
وأضاف السفير القضاة أنه تم إجلاء 449 أردنيا من غزة إلى الأردن، لافتا إلى سيناريوهين لإجلاء الأردنيين إما عبر القاهرة أو عبر نويبع.
وأشار إلى أن سلطات المعابر من تحدد عدد الأردنيين الذين سيتم إجلاؤهم من غزة.
وتابع القضاة أن مركز العمليات في الوزارة يواصل جهوده لإبلاغ الأردنيين للتوجه إلى المعبر.
وفي سياق المساعدات الطبية والإنسانية التي وجهت من الأردن لغزة، قال القضاة إن الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد أشرف شخصيا على المعدات الطبية التي أرسلت إلى القطاع.
وأعرب القضاة عن ألمه عند سماع قصص من غزة في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على غزة، قائلا: “نسمع قصص لأبناء أردنيات يتواجدون في القطاع تفطر القلوب


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