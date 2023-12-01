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اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في غزة

منذ ساعة واحدة
اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في غزة

وطنا اليوم:تحدث مصدر في قطاع غزة، الجمعة، عن وصول إصابات إلى مستشفى كمال عدوان من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في منطقة الشيماء شمالي غزة، بعد استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة عقب انتهاء الهدنة الإنسانية دون تمديدها.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف عنيف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأشار لاشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على المحور الشمالي الغربي من مدينة غزة
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 21 شهيدا وعشرات الجرحى.
وانتهت عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام


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